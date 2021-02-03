В Украине выдали первую лицензию на онлайн-казино
Документ дает право компании легально осуществлять «деятельность по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет».
В Украине была выдана первая лицензия на онлайн-казино, которую получило ООО Спейсикс. Соответствующее решение во вторник, 2 февраля, приняла Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей.
Лицензия дает право компании легально осуществлять «деятельность по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет».
Владельцем зарегистрированного в мае 2020 ООО Спейсикс в государственных реестрах указано Сергея Потапова.
По данным НВ, компания Спейсикс является собственником торговой марки Космолот.
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