В Украине выдали первую лицензию на онлайн-казино

Документ дает право компании легально осуществлять «деятельность по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет».

В Украине была выдана первая лицензия на онлайн-казино, которую получило ООО Спейсикс. Соответствующее решение во вторник, 2 февраля, приняла Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей.

Лицензия дает право компании легально осуществлять «деятельность по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет».

Владельцем зарегистрированного в мае 2020 ООО Спейсикс в государственных реестрах указано Сергея Потапова.

По данным НВ, компания Спейсикс является собственником торговой марки Космолот.

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