Две авиакомпании попали под санкции за полеты в РФ
Санкции введены в отношении молдавская авиакомпания JET4U S.R.L. и португальская JET4U LDA.
По инициативе СБУ введены санкции против авиакомпаний, которые летают в аэропорты России, сообщает пресс-служба спецслужбы в среду, 3 февраля.
В частности, под санкции попала молдавская авиакомпания JET4U S.R.L. и португальская JET4U LDA.
«На основании выявленных нарушений Служба безопасности рекомендовала СНБО применить к указанным компаний такие санкции как: приостановление исполнения финансовых и экономических обязательств, полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, блокирование активов», – говорится в сообщении.
Отмечается, что санкции должны действовать до окончания срока оккупации Крыма или до вступления в законную силу решения Европейского суда по правам человека по иску Украины к России о возмещении убытков в связи с аннексией полуострова.
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