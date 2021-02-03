Две авиакомпании попали под санкции за полеты в РФ

Санкции введены в отношении молдавская авиакомпания JET4U S.R.L. и португальская JET4U LDA.

По инициативе СБУ введены санкции против авиакомпаний, которые летают в аэропорты России, сообщает пресс-служба спецслужбы в среду, 3 февраля.

В частности, под санкции попала молдавская авиакомпания JET4U S.R.L. и португальская JET4U LDA.

«На основании выявленных нарушений Служба безопасности рекомендовала СНБО применить к указанным компаний такие санкции как: приостановление исполнения финансовых и экономических обязательств, полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, блокирование активов», – говорится в сообщении.

Отмечается, что санкции должны действовать до окончания срока оккупации Крыма или до вступления в законную силу решения Европейского суда по правам человека по иску Украины к России о возмещении убытков в связи с аннексией полуострова.

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