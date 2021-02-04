Зеленский обсудил блокировку телеканалов Медведчука с послами стран G7 и ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с послами стран «Большой семерки» и Европейского Союза в Украине.

Во время встречи состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам повестки дня сотрудничества Украины с международными партнерами, внедрению ключевых реформ в Украине и мирному урегулированию на Донбассе.

В частности, Зеленский сообщил иностранным дипломатам о решении СНБО от 2 февраля 2021 года о введении санкций против телеканалов, которые связывают с кумом Путина Виктором Медведчуком.

«Это решение не является эмоциональным, оно вызревало и готовилось уже длительное время на основе информации многих украинских государственных органов. Это ни в коем случае не наступление на свободу слова, это обоснованное решение для защиты национальной безопасности», – сказал Зеленский.

Эти телеканалы, как сообщил президент, длительное время активно использовались для дезинформационных кампаний в Украине, направленных на подрыв реформ, курса Украины на европейскую и евроатлантическую интеграцию и продвижения гибридного влияния России на политические процессы в Украине.

Глава Офиса президента Андрей Ермак со своей стороны заверил, что санкции в отношении отдельных средств массовой информации введены на основе серьезных доказательств.

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