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11:44 04 Февраля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Карантин в Украине продлят минимум до 30 апреля

Шмыгаль заявляет, что Кабинет министров в ближайшее время примет решение о возвращении к модели адаптивного карантина.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что правительство будет продолжать карантин до 30 апреля, но скорее всего он будет действовать и после этой даты.

«Мы будем продолжать карантин до 30 апреля. Это скорее всего не конечная дата, когда карантин будет завершен. Скорее всего он будет продолжатся в той или иной форме, возможно, со смягчениями, возможно, он будет адаптивным», — сказал Шмыгаль в ходе общей встречи Европейской бизнес ассоциации «Глобальный обзор экономики Украины» в четверг.

Как сообщалось, 9 декабря Кабмин продлил карантин и режим чрезвычайно ситуации до 28 февраля 2021 года.

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Тэги: карантин, продление, Шмыгаль

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