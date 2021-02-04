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17:50 04 Февраля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Стала известна песня от Украины для Евровидения-2021

В марте музыканты из группы Go_A представят обновленный вариант песни, с которой поедут в Роттердам.

На конкурсе Евровидение-2021 группа Go_A представит песню Шум. Об этом артисты сообщили на своей странице в Instagram.

«Привет друзья! Вот уже выбор сделан! Для нас это действительно большая неожиданность. Когда мы выбирали три песни на рассмотрение жюри, то подумали, что не можем не включить в список Шум, ведь многие из вас просил отправить ее на Евровидение. И мы подумали, что это будет своеобразное проявление внимания к людям, которым эта песня пришлась по душе», – сообщили музыканты.

Напомним, клип на песню Шум был представлен 22 января, он собрал уже почти 500 тысяч просмотров в YouTube.

Отметим, что в марте Go_A представят обновленный вариант песни, с которой поедут в Роттердам, где состоится Международный песенный конкурс Евровидение-2021.

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Тэги: евровидение-2021, группа Go_A

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