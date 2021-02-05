Усик рассказал, сколько стран предлагали ему гражданство

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик дал интервью YouTube-каналу «Ходят слухи».

Боксер заявил, что не намерен уезжать из Украины, а также признался, что за смену гражданства ему неоднократно предлагали огромные суммы.

«Я – сын своей страны. Я ее очень сильно обожаю и люблю. Мне предлагали много раз и немаленькие суммы для того, чтобы я поменял гражданство. Пять-шесть стран, прям нормальный кэш. При том, что это просто за согласие. В дальнейшем, говорили, еще будет нормально денег. Но не все же за деньги можно купить», – убежден Усик.

По его словам, он хочет в Украине жить и работать и хочет, чтобы его дети здесь жили.

«В плохой момент, в трудный момент легче всего просто взять и уехать, а не остаться и помочь стране», – отметил 34-летний спортсмен.

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