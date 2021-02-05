Байден призвал немедленно освободить Навального

Президент США Джо Байден в четверг, представляя внешнеполитический курс новой администрации, немедленно освободить Алексея Навального.

«Я призываю немедленно и без предварительных условий освободить Навального», – сказал он, выступая в Госдепартаменте.

Байден отметил, что ситуация с Навальным вызывает у него и у мирового сообщества серьезное беспокойство.

«Навальный был избран мишенью за то, что выявлял коррупцию. Он должен быть освобожден немедленно и без условий», – заявил он.

Президент также пообещал, что США заставят Россию «платить» за свои действия. В своей речи он заявил о готовности противостоять попыткам России нанести ущерб американской демократии и предупредил, что время, когда США сдавались перед лицом агрессивных действий РФ, прошло.

«Я ясно дал понять президенту Путину в отличие от моего предшественника, что дни, когда США будут сдаваться перед лицом агрессивных действий России – вмешательства в наши выборы, кибератак, отравления своих граждан, – прошли. Мы будем без колебаний заставлять Россию платить и будем защищать жизненные интересы нашего народа», – сказал он.

Москва в прошлом упорно отвергала все озвученные Байденом обвинения.

Президент США добавил, что будет действовать в отношении России решительно и жестче, чем это делала администрация Дональда Трампа.

«Я дал ясно понять президенту Путину, что я – не такой, как мой предшественник, и что дни, когда США сдавались перед агрессивными действиями России, закончились», – сказал он.

При этом новый глава Белого дома заявил о готовности сотрудничать с Россией по вопросам, которые находятся в интересах США.

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