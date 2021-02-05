Байден призвал немедленно освободить Навального
Президент США Джо Байден в четверг, представляя внешнеполитический курс новой администрации, немедленно освободить Алексея Навального.
«Я призываю немедленно и без предварительных условий освободить Навального», – сказал он, выступая в Госдепартаменте.
Байден отметил, что ситуация с Навальным вызывает у него и у мирового сообщества серьезное беспокойство.
«Навальный был избран мишенью за то, что выявлял коррупцию. Он должен быть освобожден немедленно и без условий», – заявил он.
Президент также пообещал, что США заставят Россию «платить» за свои действия. В своей речи он заявил о готовности противостоять попыткам России нанести ущерб американской демократии и предупредил, что время, когда США сдавались перед лицом агрессивных действий РФ, прошло.
«Я ясно дал понять президенту Путину в отличие от моего предшественника, что дни, когда США будут сдаваться перед лицом агрессивных действий России – вмешательства в наши выборы, кибератак, отравления своих граждан, – прошли. Мы будем без колебаний заставлять Россию платить и будем защищать жизненные интересы нашего народа», – сказал он.
Москва в прошлом упорно отвергала все озвученные Байденом обвинения.
Президент США добавил, что будет действовать в отношении России решительно и жестче, чем это делала администрация Дональда Трампа.
«Я дал ясно понять президенту Путину, что я – не такой, как мой предшественник, и что дни, когда США сдавались перед агрессивными действиями России, закончились», – сказал он.
При этом новый глава Белого дома заявил о готовности сотрудничать с Россией по вопросам, которые находятся в интересах США.
Новости по теме
Руководитель сети региональных штабов Леонид Волков объявил, что команда политика не будет проводить митинги в ближайшие выходные.
Штаб Алексея Навального призвал всех выйти на Манежную площадь в центре столицы – в знак протеста против отправки Навального в колонию.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила подробности телефонного разговора между президентами США и России Джо Байденом и Владимиром Путиным.