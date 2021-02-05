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10:40 05 Февраля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Во Львове памятник Степану Бандере облили краской

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа полиции. Возбуждено уголовное дело.

Во Львове в ночь на пятницу 5 февраля  неизвестные вандалы облили красной краской памятник лидеру ОУН Степану Бандере. Об этом сообщила местная полиция 5 февраля.

«В 2:20 ночи в полицию поступило сообщение о том, что неизвестные лица облили краской памятник Степану Бандере на площади Кропивницкого во Львове. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, а также сотрудники других служб и подразделений полиции Львовщины», – говорится в сообщении.

По данному факту открыто уголовное дело по статье о хулиганстве (ч.2 ст.296 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на срок до 4 лет.

Также мэр Львова Андрей Садовый отреагировал на это происшествие в Facebook. По его словам, уже через несколько часов памятник очистят от краски.

«Не знаю кто и с какой целью это сделал, но надеюсь, что вандалов найдут и научат, как правильно использовать краску. Заявление в полицию уже направили», – написал он.

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Тэги: памятник Бандере, Степан Бандера

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