Во Львове памятник Степану Бандере облили краской

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа полиции. Возбуждено уголовное дело.

Во Львове в ночь на пятницу 5 февраля неизвестные вандалы облили красной краской памятник лидеру ОУН Степану Бандере. Об этом сообщила местная полиция 5 февраля.

«В 2:20 ночи в полицию поступило сообщение о том, что неизвестные лица облили краской памятник Степану Бандере на площади Кропивницкого во Львове. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, а также сотрудники других служб и подразделений полиции Львовщины», – говорится в сообщении.

По данному факту открыто уголовное дело по статье о хулиганстве (ч.2 ст.296 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на срок до 4 лет.

Также мэр Львова Андрей Садовый отреагировал на это происшествие в Facebook. По его словам, уже через несколько часов памятник очистят от краски.

«Не знаю кто и с какой целью это сделал, но надеюсь, что вандалов найдут и научат, как правильно использовать краску. Заявление в полицию уже направили», – написал он.