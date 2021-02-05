В Энергодаре трое военных попали под колеса авто

Трое военнослужащих срочной службы выполняли служебные задания по охране общественного порядка.

В городе Энергодар легковой автомобиль сбил троих военнослужащих, которые переходили дорогу. Все они получили травмы, сообщает управление Нацполиции в Запорожской области в пятницу, 5 февраля.

«Женщина-водитель автомобиля Кia Rіо, 1969 года рождения, двигаясь по улице Курчатова в городе Энергодар, не выдержала безопасную скорость движения, в результате чего совершила наезд на трех военнослужащих 19-ти и 20-ти лет, которые переходили проезжую часть на нерегулируемом пешеходном переходе», – говорится в сообщении.

Пострадавшими оказались трое военнослужащих срочной службы, которые выполняли служебные задания по охране общественного порядка. Один из них получил закрытый перелом ноги, двое других – ушибы, уточняет Укринформ.

По данному факту открыто уголовное производство по статье о на

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