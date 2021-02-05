НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Происшествия
15:00 05 Февраля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Энергодаре трое военных попали под колеса авто

Трое военнослужащих срочной службы выполняли служебные задания по охране общественного порядка.

В городе Энергодар легковой автомобиль сбил троих военнослужащих, которые переходили дорогу. Все они получили травмы, сообщает управление Нацполиции в Запорожской области  в пятницу, 5 февраля.

«Женщина-водитель автомобиля Кia Rіо, 1969 года рождения, двигаясь по улице Курчатова в городе Энергодар, не выдержала безопасную скорость движения, в результате чего совершила наезд на трех военнослужащих 19-ти и 20-ти лет, которые переходили проезжую часть на нерегулируемом пешеходном переходе», – говорится в сообщении.

Пострадавшими оказались трое военнослужащих срочной службы, которые выполняли служебные задания по охране общественного порядка. Один из них получил закрытый перелом ноги, двое других – ушибы, уточняет Укринформ.

По данному факту открыто уголовное производство по статье о на

Источник:
Тэги: дтп, военные, энергодар

Новости по теме

В Киеве под асфальт провалилась бетономешалка

В Шевченковском районе столицы произошла авария бетоновоза. Работники стройки пытаются откачать бетон.

Названо число погибших военных в аэропорту Донецка

В ВСУ озвучили официальные данные о потерях в ходе боев за Донецкий аэропорт в 2014-2015 годах.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты