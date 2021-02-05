Валютные резервы Украины упали ниже $29 миллиардов

Международные резервы сокращались всю осень, но в декабре выросли на три миллиарда долларов. С января снова начали снижаться.

За первый месяц 2021 года международные резервы Украины сократились на 311,85 млн долларов (на 1,1%) и по состоянию на 1 февраля составляют 28,821 млрд долларов. Об этом сообщается на сайте Национального банка.

Отмечается, что резервы сократились из-за погашения внешних и внутренних обязательств.

Так, общий объем платежей по госдолгу в иностранной валюте составил 311,4 млн долларов. В то же время валютные поступления в пользу правительства от размещения ОВГЗ составили 48,2 млн долларов.

Ранее сообщалось, что международные резервы Украины уменьшались три месяца подряд – до $26,1 млрд в ноябре. Однако в декабре резервы Украины выросли почти на $3 млрд благодаря значительному уровню поступлений в пользу правительства, а также положительным сальдо операций НБУ на межбанковском валютном рынке.

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