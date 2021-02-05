Миссия на Луну: компания украинца получила контракт NASA на $93 млн

Компания украинца доставит на Луну научное и технологическое оборудование. Произойдет это в 2023 году.

Частная аэрокосмическая компания Firefly Aerospace c собственником украинцем Максимом Поляковым, поможет NASA доставить на Луну научный груз. Об этом говорится на сайте NASA.

Для этих целей компания будет профинансирована на 93,3 миллиона долларов.

Firefly Aerospace получила контракт на доставку оборудования от NASA в рамках программы CLPS (Commercial Lunar Payload Services), которая направлена на развитие частной лунной космонавтики и является частью американской лунной программы Артемида (Artemis), к которой недавно присоединилась Украина. Программа подразумевает возобновление пилотируемых миссий и колонизацию спутника Земли.

Груз на Луну доставит аппарат компании Blue Ghost. Доставка планируется на 2023 год.

Груз общим весом в 94 килограмма будет включать в себя экспериментальное оборудование, в частности, это электроника, устойчивая к солнечной радиации, устройства для анализа реголита и структуры мантии Луны, и т.д.

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