СБУ задержала ОПГ, которая подделывала 100 долларовые банкноты

В состав группы входило пять жителей из разных регионов Украины, а также несколько иностранных граждан.

В Киевской области СБУ задержала организаторов и активных участников международной группировки, которая занималась изготовлением и сбытом крупных сумм поддельных долларов США. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

«По предварительным данным следствия, в состав группы входило 5 жителей из разных регионов Украины, а также несколько иностранных граждан. Готовые фальшивые банкноты дельцы сбывали за 50% от номинальной стоимости», – говорится в сообщении.

Сообщается, что фальшивые купюры не идентифицировались устройством для проверки денег как подделка.

Во время проведения 17 обысков у фигурантов обнаружили 25 тысяч поддельных долларов, клише и оборудование для их изготовления, огнестрельное оружие и деньги, полученные преступным путем.

Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

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