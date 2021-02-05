СБУ задержала ОПГ, которая подделывала 100 долларовые банкноты
В состав группы входило пять жителей из разных регионов Украины, а также несколько иностранных граждан.
В Киевской области СБУ задержала организаторов и активных участников международной группировки, которая занималась изготовлением и сбытом крупных сумм поддельных долларов США. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
«По предварительным данным следствия, в состав группы входило 5 жителей из разных регионов Украины, а также несколько иностранных граждан. Готовые фальшивые банкноты дельцы сбывали за 50% от номинальной стоимости», – говорится в сообщении.
Сообщается, что фальшивые купюры не идентифицировались устройством для проверки денег как подделка.
Во время проведения 17 обысков у фигурантов обнаружили 25 тысяч поддельных долларов, клише и оборудование для их изготовления, огнестрельное оружие и деньги, полученные преступным путем.
Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.
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