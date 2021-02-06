Украинский тяжелоатлет стал двукратным чемпионом Европы
Дмитрий Чумак также является вице-чемпионом мира-2018 в Ашхабаде. Кроме того, Дмитрий является бронзовым призером ЧМ-2015 в Хьюстоне.
К золотой медали европейского первенства в Батуми 2019 года в весе до 102 килограммов 30-летний уроженец Скадовска добавил медаль чемпионата Европы-2017, который проходил в Сплите, сообщает Facebook Федерации тяжелой атлетики Украины.
Отметим, Дмитрий завоевал в Хорватии серебряную медаль в категории до 94 кг, уступив лишь Адаму Малигову из России. А перековать «серебро» на «золото» помогла украинцу дисквалификация россиянина, уличенного в применении допинга.
Напомним, Чумак также является вице-чемпионом мира-2018 в Ашхабаде. Кроме того, Дмитрий является бронзовым призером ЧМ-2015 в Хьюстоне.
Новости по теме
Доклад о деятельности Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) шокировал президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.
Это произошло после перепроверки допинг-проб Олимпийских игр в Лондоне, где штангист завоевал золотую медаль в весовой категории до 105 кг.
По сумме двух упражнений чемпион Олимпийских игр-2012 и теперь уже пятикратный чемпион мира поднял вес в 294 кг.