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00:36 06 Февраля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Украинский тяжелоатлет стал двукратным чемпионом Европы

Дмитрий Чумак также является вице-чемпионом мира-2018 в Ашхабаде. Кроме того, Дмитрий является бронзовым призером ЧМ-2015 в Хьюстоне.

К золотой медали европейского первенства в Батуми 2019 года в весе до 102 килограммов 30-летний уроженец Скадовска добавил медаль чемпионата Европы-2017, который проходил в Сплите, сообщает Facebook Федерации тяжелой атлетики Украины.

Отметим, Дмитрий завоевал в Хорватии серебряную медаль в категории до 94 кг, уступив лишь Адаму Малигову из России. А перековать «серебро» на «золото» помогла украинцу дисквалификация россиянина, уличенного в применении допинга.

Напомним, Чумак также является вице-чемпионом мира-2018 в Ашхабаде. Кроме того, Дмитрий является бронзовым призером ЧМ-2015 в Хьюстоне.

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Тэги: тяжелая атлетика

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