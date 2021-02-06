Под Днепром перевернулись восемь вагонов поезда
Авария с грузовым поездом фактически заблокировала движение других поездов в двух направлениях.
В районе железндорожной станции Воскобойня в Днепропетровской области в ночь на субботу, 6 февраля, произошла авария восемь вагонов грузового поезда сошли с путей, сообщает пресс-служба областной ГСЧС.
Отмечается, что перевернулись восемь вагонов из 57. В результате инцидента были повреждены железнодорожные пути и электроопора. Электропитание на аварийном участке отсутствует. Четыре вагона с клинкером перевернулись.
В ГСЧС отметили, что авария фактически заблокировала движение поездов в двух направлениях. Пострадавших и погибших нет.
С последствиями схода вагонов разбираются аварийные бригады Днепровского регионального филиала Приднепровской железной дороги. Работы по расчистке аварийного участка продолжаются.
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