Под Днепром перевернулись восемь вагонов поезда

Авария с грузовым поездом фактически заблокировала движение других поездов в двух направлениях.

В районе железндорожной станции Воскобойня в Днепропетровской области в ночь на субботу, 6 февраля, произошла авария восемь вагонов грузового поезда сошли с путей, сообщает пресс-служба областной ГСЧС.

Отмечается, что перевернулись восемь вагонов из 57. В результате инцидента были повреждены железнодорожные пути и электроопора. Электропитание на аварийном участке отсутствует. Четыре вагона с клинкером перевернулись.

В ГСЧС отметили, что авария фактически заблокировала движение поездов в двух направлениях. Пострадавших и погибших нет.

С последствиями схода вагонов разбираются аварийные бригады Днепровского регионального филиала Приднепровской железной дороги. Работы по расчистке аварийного участка продолжаются.







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