НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Происшествия
11:00 06 Февраля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Под Днепром перевернулись восемь вагонов поезда

Авария с грузовым поездом фактически заблокировала движение других поездов в двух направлениях.

В районе железндорожной станции Воскобойня в Днепропетровской области в ночь на субботу, 6 февраля, произошла авария восемь вагонов грузового поезда сошли с путей, сообщает пресс-служба областной ГСЧС.

Отмечается, что перевернулись восемь вагонов из 57. В результате инцидента были повреждены железнодорожные пути и электроопора. Электропитание на аварийном участке отсутствует. Четыре вагона с клинкером перевернулись.

В ГСЧС отметили, что авария фактически заблокировала движение поездов в двух направлениях. Пострадавших и погибших нет.

С последствиями схода вагонов разбираются аварийные бригады Днепровского регионального филиала Приднепровской железной дороги.  Работы по расчистке аварийного участка продолжаются.



Источник:
Тэги: авария, железная дорога, вагоны, ГСЧС

Новости по теме

Под Львовом масштабная железнодорожная авария

Во Львовской области, возле села Залвирья, что в Бугском районе перевернулось около десяти грузовых вагонов

В США пассажирский поезд упал с моста на шоссе

Железнодорожный пассажирский поезд Amtrak сошел с рельсов на мосту, в результате чего по крайней мере один вагон завис над автомагистралью 5 в округе Пирс, штат Вашингтон.

В Запорожской области сошел с рельсов пассажирский поезд

В ночь на воскресенье на станции Канкриновка во время движения пассажирского поезда №225 сообщением Днепропетровск – Евпатория сошли с рельсов два последних вагона.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты