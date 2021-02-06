Google посвятил дудл 25-летию украинской станции Академик Вернадский
В компании Google поздравили украинских полярников с годовщиной основания станции. Юбиляры уже отреагировали.
Компания Google сделал подарок Украине, посвятив в субботу, 6 февраля, свой дудл 25-летию украинской антарктической станции Академик Вернадский.
Так, на стартовой странице поиска Google сегодня размещена украинская антарктическая станция и веселые пингвины вокруг. А если нажать на нее, можно перейти к различным информационным ссылкам об Антарктиде и Украине в ней.
Такой подарок команда Google сделала в честь юбилея станции.
«Поздравляем с 25-летием команду станции Академик Вернадский и Национальный антарктический научный центр Украины, которые занимаются важными для сохранения окружающей среды исследованиями», – говорится в официальном блоге команды Google.
В украинском Национальном антарктическом научном центре уже отреагировали на поздравление.
«Спасибо за такой замечательный подарок, благодаря которому о нашей станции и юбилее узнают почти все пользователи интернета в Украине», – написала пресс-служба антарктического центра.
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