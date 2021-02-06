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Главная » Украина » Общество
12:30 06 Февраля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Google посвятил дудл 25-летию украинской станции Академик Вернадский

В компании Google поздравили украинских полярников с годовщиной основания станции. Юбиляры уже отреагировали.

Компания Google сделал подарок Украине, посвятив в субботу, 6 февраля, свой дудл 25-летию украинской антарктической станции Академик Вернадский.

Так, на стартовой странице поиска Google сегодня размещена украинская антарктическая станция и веселые пингвины вокруг. А если нажать на нее, можно перейти к различным информационным ссылкам об Антарктиде и Украине в ней.

Такой подарок команда Google сделала в честь юбилея станции.

«Поздравляем с 25-летием команду станции Академик Вернадский и Национальный антарктический научный центр Украины, которые занимаются важными для сохранения окружающей среды исследованиями», – говорится в официальном блоге команды Google.

В украинском Национальном антарктическом научном центре уже отреагировали на поздравление.

«Спасибо за такой замечательный подарок, благодаря которому о нашей станции и юбилее узнают почти все пользователи интернета в Украине», – написала пресс-служба антарктического центра.

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Тэги: Google, дудл, Вернадский

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