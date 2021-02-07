Россия начала пропагандистскую кампанию против западных вакцин
Связанные с государством российские СМИ запустили информационную кампанию против западных вакцин от коронавируса, пишет New York Times.
Пропаганда нацелена в основном на страны Латинской Америки, включая Мексику, которая на этой неделе подписала соглашение о покупке российского «Спутника V», и Аргентину, где им уже вакцинируют граждан.
Информационная кампания проводилась в испаноязычном сегменте соцсетей, а в Мексике ее поддержало даже посольство России. Кампания сводится к тиражированию любых положительных сообщений о российской вакцине и преувеличению каждой негативной истории или проблемы о вакцинах из США.
Активными участниками кампании в публикации назван телеканал Russia Today и агентство Sputnik.
Подобная пропаганда распространяется и в странах Восточной Европы, которые еще ведут переговоры о закупке российской пропаганды, в странах Центральной и Западной Африки.
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