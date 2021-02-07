Зарплата Мессии шокировала испанское правительство

Министр культуры и спорта Испании Хосе Мануэль Родригес Урибес высказался о зарплате, которую нападающий Лионель Месси получает в «Барселоне».

Урибес заявил, что непомерные суммы шокировали испанское правительство. Его слова приводит BeSoccer.

По мнению министра, футболистам необходимо снизить зарплаты, однако капиталистическое общество диктует свои правила.

«Мы должны учитывать тот факт, что люди переживают трудные времена. Нужно подумать о том, чтобы ученые зарабатывали, как и футболисты», — посчитал министр.

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