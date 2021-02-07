У самой старой в мире птицы вылупился птенец

Самка темноспинного альбатроса по кличке Уиздом считается самой старой птицей в мире. Ей около 70 лет.

В 1956 году, когда птице было примерно пять лет, ее кольцевал орнитолог Чендлер Роббинс.

Спустя 46 лет ученые снова встретили Уиздом. С 2006 года она практически ежегодно прилетает на Гавайский архипелаг для размножения. Сейчас Уиздом не меньше 70 лет, она воспитала 30-36 птенцов. Последний вылупился из яйца первого февраля, сообщает Служба охраны рыбных ресурсов и диких животных США.

Ближайшие несколько месяцев птенца будут кормить родители, а в начале лета он оперится и научится летать. Воспитывать малыша Уиздом помогает ее партнер Акеакамаи, они вместе минимум восемь лет.

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