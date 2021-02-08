Жену Медведчука внесли в базу данных «Миротворца»

Является основательницей, конечным бенефициаром или собственником существенного участия не менее, чем в десяти компаниях, которые занимаются недвижимостью и строительством, финансами, работающими в сельском хозяйстве, заготавливающие лес, проводящие инженерные изыскания, работающие в медиа в Украине, России и оккупированном российскими захватчиками Крыму.