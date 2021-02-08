Жену Медведчука внесли в базу данных «Миротворца»
Украинская телеведущая, супруга народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука Оксана Марченко была внесена в базу данных «Миротворца».
Согласно данным «Миротворца«, Марченко причастна к финансированию террористов и российских оккупантов, информирует «ДС».
Также жена Медведчука отрицает российскую агрессию в Украине, принимает участие в пропагандистских мероприятиях страны-агрессора против Украины, участвует в попытках легализации оккупации АР Крым российскими захватчиками.
Кроме того, Марченко занимается незаконной коммерческой деятельностью в оккупированном российскими захватчиками Крыму, участвует в контрабандных перемещениях грузов и товаров на оккупированные российскими оккупантами и российско-террористическими бандформированиями территории Украины.
Является основательницей, конечным бенефициаром или собственником существенного участия не менее, чем в десяти компаниях, которые занимаются недвижимостью и строительством, финансами, работающими в сельском хозяйстве, заготавливающие лес, проводящие инженерные изыскания, работающие в медиа в Украине, России и оккупированном российскими захватчиками Крыму.
Марченко также является противником независимости украинского православия от подконтрольной стране-агрессору РПЦ.
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