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03:17 09 Февраля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Германия, Польша и Швеция высылают российских дипломатов

Высылка российских дипломатов – ответ на объявление персонами нон грата дипломатов этих стран в России.

«В ответ на необоснованное выдворение из России польского дипломата Польша сегодня, согласно принципу взаимности и по согласованию с Германией и Швецией, приняла решение признать персоной нон грата российского дипломата», – говорится в заявлении МИД Польши.

С аналогичными заявлениями выступили МИД Германии и Швеции. Во внешнеполитическом ведомстве Швеции заявили, что шведский дипломат выполнял в России свои обязанности, а решение о его высылке является «неприемлемым».

В Москве со своей стороны назвали высылку российских дипломатов из стран ЕС «необоснованной».

Свое решение Москва приняла из-за присутствия дипломатов в качестве наблюдателей на акциях в поддержку Алексея Навального.

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Тэги: Россия, Германия, Польша, высылка дипломатов

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