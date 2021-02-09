Германия, Польша и Швеция высылают российских дипломатов
Высылка российских дипломатов – ответ на объявление персонами нон грата дипломатов этих стран в России.
«В ответ на необоснованное выдворение из России польского дипломата Польша сегодня, согласно принципу взаимности и по согласованию с Германией и Швецией, приняла решение признать персоной нон грата российского дипломата», – говорится в заявлении МИД Польши.
С аналогичными заявлениями выступили МИД Германии и Швеции. Во внешнеполитическом ведомстве Швеции заявили, что шведский дипломат выполнял в России свои обязанности, а решение о его высылке является «неприемлемым».
В Москве со своей стороны назвали высылку российских дипломатов из стран ЕС «необоснованной».
Свое решение Москва приняла из-за присутствия дипломатов в качестве наблюдателей на акциях в поддержку Алексея Навального.
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