В Украине из-за непогоды обесточены более 270 населенных пунктов
Над восстановлением электроснабжения уже работают специалисты/
Из-за сильных порывов ветра, дождя и снега в Украине на утро 9 февраля оказались обесточенными 273 населенных пункта.
Об этом сообщили на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Так, без света остались люди в 12 областях, а именно:
- Одесская – 85 населенных пунктов;
- Херсонская – 54 населенных пункта;
- Черновицкая – 40 населенных пунктов;
- Николаевская – 34 населенных пункта;
- Запорожская – 12 населенных пунктов;
- Полтавская – 12 населенных пунктов;
- Киевская – 10 населенных пунктов;
- Кировоградская – 10 населенных пунктов;
- Донецкая – 7 населенных пунктов;
- Закарпатская – 5 населенных пунктов;
- Житомирская – 3 населенных пункта;
- Днепропетровская – 1 населенный пункт.
Над восстановлением электроснабжения уже работают бригады облэнерго
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