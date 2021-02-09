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10:14 09 Февраля 2021 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

В Украине из-за непогоды обесточены более 270 населенных пунктов

Над восстановлением электроснабжения уже работают специалисты/

Из-за сильных порывов ветра, дождя и снега в Украине на утро 9 февраля оказались обесточенными 273 населенных пункта.

Об этом сообщили на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, без света остались люди в 12 областях, а именно:

  • Одесская – 85 населенных пунктов;
  • Херсонская – 54 населенных пункта;
  • Черновицкая – 40 населенных пунктов;
  • Николаевская – 34 населенных пункта;
  • Запорожская – 12 населенных пунктов;
  • Полтавская – 12 населенных пунктов;
  • Киевская – 10 населенных пунктов;
  • Кировоградская – 10 населенных пунктов;
  • Донецкая – 7 населенных пунктов;
  • Закарпатская – 5 населенных пунктов;
  • Житомирская – 3 населенных пункта;
  • Днепропетровская – 1 населенный пункт.

Над восстановлением электроснабжения уже работают бригады облэнерго

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