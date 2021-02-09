В Украине из-за непогоды обесточены более 270 населенных пунктов

Над восстановлением электроснабжения уже работают специалисты/

Из-за сильных порывов ветра, дождя и снега в Украине на утро 9 февраля оказались обесточенными 273 населенных пункта.

Об этом сообщили на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, без света остались люди в 12 областях, а именно:

Одесская – 85 населенных пунктов;

Херсонская – 54 населенных пункта;

Черновицкая – 40 населенных пунктов;

Николаевская – 34 населенных пункта;

Запорожская – 12 населенных пунктов;

Полтавская – 12 населенных пунктов;

Киевская – 10 населенных пунктов;

Кировоградская – 10 населенных пунктов;

Донецкая – 7 населенных пунктов;

Закарпатская – 5 населенных пунктов;

Житомирская – 3 населенных пункта;

Днепропетровская – 1 населенный пункт.

Над восстановлением электроснабжения уже работают бригады облэнерго