В Кабмине ожидают квартальный рост ВВП в 11%

В конце прошлого года падение украинской экономики сократилось до 1%, а в середине 2021 года ожидается рост в 11%, говорит Петрашко.

Во втором квартале 2021 рост экономики ожидается на уровне 11%. Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко на Всеукраинском форуме Украина 30 во вторник, 9 февраля.

«Во втором квартале мы ожидаем рост 11%», – сказал он.

В целом МЭРТ оценивает падение ВВП по итогам прошлого года в 4,2%.

«С июня 2020 карантина ограничения начали ослабевать и мы в то время сделали макропрогноз и ожидали падения ВВП по году на уровне 4,8%. Хочу отметить, что за последними цифрами мы видим, что такое падение составило 4,2%», – сказал Петрашко.

При этом он отметил, что в четвертом квартале падение замедлился до 1%.

Также Петрашко отметил, что сейчас сложились благоприятные условия для экономического восстановления.

«Понятно, что в один момент все не изменится. Но наш прогноз на 2021 – рост на 4,6% мы оставляем неизменным и вполне вероятным», – сказал министр.

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