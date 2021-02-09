В зоне ООС на блокпосту застрелили водителя авто

На требование остановиться и предупредительный выстрел водитель не отреагировал. Тогда боец открыл огонь на поражение.

В Донецкой области на блокпосту возле села Викторовка военнослужащий Объединенных сил открыл огонь по автомобилю ВАЗ-2105, который пытался прорваться на неподконтрольную территорию. Водитель машины погиб, а его пассажир был ранен, сообщает пресс-центр штаба ООС во вторник, 9 февраля.

Указано, что инцидент произошел накануне около полудня на блокпосту одной из механизированных бригад. На требование остановиться водитель не отреагировал, а наоборот – увеличил скорость. Военный сделал предупредительный выстрел вверх, однако автомобиль продолжил движение.

«Учитывая все обстоятельства, боец открыл огонь на поражение. В результате нескольких выстрелов получили ранения двое гражданских лиц – водитель и пассажир. Работники медицинского пункта механизированного батальона оказали раненым первую медицинскую помощь и транспортировали их в лечебное учреждение. К сожалению, водитель автомобиля скончался по дороге в больницу», – говорится в сообщении.

Дело находится на контроле военной службы правопорядка и правоохранительных органов, обстоятельства выясняются.

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