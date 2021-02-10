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Главная » Украина » Политика
11:16 10 Февраля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Украину призвали сделать НАБУ полностью независимым и провести масштабную судебную реформу

Повсеместная коррупция в Украине продолжает тормозить реформы, хотя страна все-таки уже добилась определенных успехов.

Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис на обсуждении промежуточного отчета о выполнении Украиной соглашения об ассоциации с ЕС, сообщает в среду, 10 февраля, LIGA.net.

Вице-президент Еврокомиссии напомнил, что ЕС выделяет Украине новую макрофинансовую помощь на 1,2 млрд евро для смягчения последствий пандемии, и половина этой суммы была выделена еще в начале декабря прошлого года.

«Борьба с коррупцией – ключевое условие финансовой поддержки ЕС», – подчеркнул Домбровскис.

Он также отметил, что разделяет оценку в докладе, что, «несмотря на заметный прогресс, широко распространена коррупция продолжает тормозить процесс реформ в Украине».

«От этого выиграют только преступники и олигархи», – добавил еврочиновник.

Домбровскис отметил, что для сильной Украины «жизненно важно», чтобы Национальное антикоррупционное бюро было полностью независимым. Он добавил, что за годы работы НАБУ показало эффективность и принесло ощутимые результаты.

По словам Домбровскиса, в Украине также «давно назрела» всеобъемлющая реформа судебной системы.

«То, что по ней нужно сделать, давно и четко известно: нужно просто пройти по дорожной карте Венецианской комиссии и Большой семерки, а также учесть советы делегации Евросоюза. ЕС готов поддержать Украину в этом», – сказал вице-президент Еврокомиссии.

Он также призвал все политические фракции, ориентированные на реформы, собраться вместе и дать четкий сигнал о решимости Украины «сделать свой путь реформ необратимым».

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Тэги: Валдис Домбровскис, вице-президент Еврокомиссии

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