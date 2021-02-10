Украину призвали сделать НАБУ полностью независимым и провести масштабную судебную реформу
Повсеместная коррупция в Украине продолжает тормозить реформы, хотя страна все-таки уже добилась определенных успехов.
Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис на обсуждении промежуточного отчета о выполнении Украиной соглашения об ассоциации с ЕС, сообщает в среду, 10 февраля, LIGA.net.
Вице-президент Еврокомиссии напомнил, что ЕС выделяет Украине новую макрофинансовую помощь на 1,2 млрд евро для смягчения последствий пандемии, и половина этой суммы была выделена еще в начале декабря прошлого года.
«Борьба с коррупцией – ключевое условие финансовой поддержки ЕС», – подчеркнул Домбровскис.
Он также отметил, что разделяет оценку в докладе, что, «несмотря на заметный прогресс, широко распространена коррупция продолжает тормозить процесс реформ в Украине».
«От этого выиграют только преступники и олигархи», – добавил еврочиновник.
Домбровскис отметил, что для сильной Украины «жизненно важно», чтобы Национальное антикоррупционное бюро было полностью независимым. Он добавил, что за годы работы НАБУ показало эффективность и принесло ощутимые результаты.
По словам Домбровскиса, в Украине также «давно назрела» всеобъемлющая реформа судебной системы.
«То, что по ней нужно сделать, давно и четко известно: нужно просто пройти по дорожной карте Венецианской комиссии и Большой семерки, а также учесть советы делегации Евросоюза. ЕС готов поддержать Украину в этом», – сказал вице-президент Еврокомиссии.
Он также призвал все политические фракции, ориентированные на реформы, собраться вместе и дать четкий сигнал о решимости Украины «сделать свой путь реформ необратимым».
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