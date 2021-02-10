Друзья Путина приобрели понравившуюся ему дачу Брежнева в Крыму

Это выяснило издание «Проект». Цена вопроса – около миллиарда рублей.

Владельцем дачи «Глициния» недалеко от Ялты, где отдыхали советские генсеки, оказалась компания тренера по восточным единоборствам из московского района Гольяново Яниса Эрманиса. Об этом говорится в расследовании «Проекта». При этом издание утверждает, что реестр акций владельца дачи держит петербургская компания, которую связывают с другом Владимира Путина Юрием Ковальчуком и которая держит акции его компаний.

Госдача «Глициния» была построена в 1955 году для Никиты Хрущева. Она расположена в поселке Ореанда около Ялты и представляла собой двухэтажный особняк с 14 комнатами, столовой на 40 человек, каминным и банкетным залом. Чаще всех из советских генсеков там отдыхал Леонид Брежнев.

В августе 2019 года власти Крыма объявили о продаже дачи за 1,2 миллиарда рублей, покупателя они не назвали. Покупатель получил земельный участок площадь 26 га, четыре спальных корпуса и лечебный корпус, четыре открытых и один крытый бассейн, летний домик. Общая площадь зданий дачи составляет 14,5 тысячи кв. метров.

Как утверждает «Проект», покупателем дачи выступило акционерное общество «Ореанда-12», зарегистрированное за восемь месяцев до аукциона. Его гендиректор — Янис Эрманис. Согласно документам, на которые ссылается издание, компания купила дачу на заемные средства, который ей предоставил сам Эрманис. Издание выяснило, что Эрманис вырос в Москве, получил образование экономиста, а сейчас дает частные уроки по вьетнамскому единоборству вин-чун-фат-за-куен. В разговоре с «Проектом», Эрманис не отрицал приобретения дачи, но от других комментариев отказался.

Издание напоминает, что в ноябре 2004 года банк ВТБ заключил сделку о покупке дачи на 77,9 миллиона гривен (15 млн долларов по тогдашнему курсу), но весной 2005 года победивший на выборах в Украине Виктор Ющенко потребовал контракт разорвать. Бывший президент Украины Леонид Кучма в своей книге «После Майдана. Записки президента» утверждал, что дача предназначалась для Владимира Путина и «никто особенной тайны из этого не делал». Депутат Верховный Рады Геннадий Москаль, возглавлявший Службу безопасности Украины, утверждал в 2009 году, что из-за срыва сделки по «Глицинии» между Москвой и Киевом началась первая «газовая война».

«Проект» пишет, что держателем реестра акций «Ореанды-12» является петербургская компания «Центр учета и регистрации» (ЦУР). Издание называет ее «карманным регистратором» банка «Россия», основным владельцем которого является друг Путина Юрий Ковальчук. Формальные владельцы ЦУР — пять физических лиц, которые связаны с банком, заявляют журналисты. Кроме того, ЦУР выступает держателем реестров акционеров банка «Россия», «Национальной медиа группы» и подконтрольных Ковальчуку крымских активов.

Жители поселка, где расположена дача, рассказали, что туда не приезжают гости уже пять лет. Сотрудник стоящего рядом кремлевского санатория «Нижняя Ореанда» рассказал, что в «Глицинии» идут строительные работы. В Ялте местные риелторы, краеведы и оператор местного телеканала назвали дачу в разговоре с «Проектом» «путинской».

Тэги: друзья путина, дача Брежнева, Госдача «Глициния»