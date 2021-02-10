В Украине рекордное потребление электроэнергии за шесть лет

Из-за холодов утренние и вечерние пики потребления электроэнергии практически превратились в один длинный пик.

В начале февраля потребление электроэнергии в Украине выросло до максимальных показателей за шесть лет. График использования электроэнергии показал глава энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус.

«В эти дни февраля наблюдается высокое потребление электроэнергии за последние 6 лет. Основная причина – морозы. Как следствие, утренние и вечерние пики потребления электроэнергии практически превратились в один длинный пик, который длится с 7 утра до 23 вечера», – объяснил нардеп.

По его словам, пиковые нагрузки удается покрывать за счет работы Укргидроэнерго.

«Чтобы покрыть этот пик, особую роль выполняют гидроаккумулирующие электростанции Укргидроэнерго, которые ночью закачивают воду, а в течение дня ее используют для производства электроэнергии. Также 7.00-23.00 приходятся основные объемы импорта электроэнергии и это помогает растянуть использование воды на ГАЭС до позднего вечера», – пояснил Герус.

Согласно его данным, наибольшее потребление зафиксировано 8 февраля в 18:00 и составило 23 435 МВт. «Объем генерации ГЭС/ГАЭС на этот час составил 2566 МВт, то есть более 10%», – отметил Герус.

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