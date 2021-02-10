Украина выплатит за квартал почти 150 млрд долгов

Минфин повысил прогноз выплат по госдолгу в первом квартале более чем на 7 миллиардов гривен.

В первом квартале 2021 года Украина выплатит по долгам 146,1 млрд гривен, что на 7,25 млрд больше предыдущего прогноза. Об этом свидетельствуют данные на сайте Минфина.

При этом пиковые периоды выплат по госдолгу ожидаются во втором и третьем кварталах.

Так, в апреле-июне повысили необходимо выплатить 166,47 млрд грн (+ 0,77 млрд грн). Примерно столько же в июле-сентябре – 166,44 млрд грн, а в октябре-декабре – 118,46 млрд грн.

Всего в 2021 году выплаты по госдолгу должны составлять 597,47 млрд грн, в 2022-м – 283,86 млрд грн.

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