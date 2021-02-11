Байден провел первый телефонный разговор с Си Цзиньпином

Лидеры двух стран назвали разговор позитивным сигналом для всего мира.

Президент США Джо Байден вчера в Среду, 10 февраля, провел телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщил Белый дом.

Это первый прямой контакт Байдена с лидером второй по величине экономики мира после победы на выборах в ноябре и вступлении в должность в январе.

Это также был первый диалог между Си Цзиньпином и президентом США, после того как китайский лидер разговаривал с президентом Дональдом Трампом в марте прошлого года. После этого отношения между двумя странами опустились до самого низкого уровня за несколько десятилетий.

В сообщении Белого дома говорится, что Байден «подчеркнул фундаментальную обеспокоенность по поводу принудительных и несправедливых экономических практик Пекина, репрессий в Гонконге, нарушений прав человека в Синьцзяне и все более агрессивных действий в регионе, в том числе в отношении Тайваня».

Байден и Си Цзиньпин «обменялись мнениями по вопросам борьбы с пандемией COVID-19 и общими вызовами в области глобального здравоохранения, изменений климата и предотвращения распространения оружия», говорится в сообщении.

Президент США также заявил председателю КНР, что США хотят сохранить «свободный и открытый Индо-Тихоокеанский регион».

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