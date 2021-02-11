Европарламент принял резолюцию по Украине
В резолюции отмечаются как позитивные действия властей Украины, так и негативные аспекты в жизни страны.
Европарламент принял резолюцию о выполнении Украиной Соглашения об ассоциации: коррупция, тормозящая реформы, отсутствие политической воли обеспечить независимость судебных институций, сообщает Интерфакс-Украина в четверг, 11 февраля.
Докладчиком по Украине выступил депутат от группы Европейской народной партии Михаэль Галлер (Германия).
Документ состоит из несколько частей: преамбулы и подразделов. Сама преамбула состоит из 61 пункта, в которых и содержится критика в адрес Киева, доклад же насчитывает 9 разделов, которые включают в себя 137 пунктов.
Так, в преамбуле констатируется, что «Украина имеет европейскую перспективу в соответствии со статьей 49 и может подать заявку на вступление в Союз при условии, что она придерживается всех копенгагенских критериев и принципов демократии, уважает основные свободы, права человека и меньшинств и поддерживает правило закона».
Также указано, что 22-й саммит ЕС-Украина признал европейские устремления Украины, приветствовал ее европейский выбор, признал существенный прогресс, достигнутый Украиной в процессе реформ, и приветствовал результаты, уже достигнутые в выполнении Соглашения об ассоциации Украина-ЕС и всеохватывающей и углубленной зоны свободной торговли.
Отдельно речь идет о местных выборах, где сказано, что, в соответствии с оценкой гражданского общества и экспертов, местные партийные организации, кандидаты и члены избирательных комиссий не смогли должным образом подготовиться к регистрации кандидатов, поскольку Избирательный кодекс был принят непосредственно перед избирательным процессом, равно как и введение механизмов контроля сверху вниз, закрепляющих принцип императивного мандата, а также привязка партийных списков к минимальному количеству избирателей в 10 тысяч, ослабляет демократический характер выборов.
Докладчик также остановился на анализе работы Верховной Рады: темпы законодательной деятельности, особенно во второй половине 2019 года, для быстрого выполнения реформы, обещанной в ходе избирательных кампаний, были особенно непрерывными, иногда в ущерб парламентскому контролю, прозрачности и качеству законодательства.
Вместе с тем, в резолюции констатируется, что, в то время как Украина добилась значительных успехов в выполнении обязательств, связанных с Соглашением об ассоциации и интеграции с Союзом, необходимо завершить несколько начатых реформ: в сфере верховенства закона, надлежащего управления и борьбы с коррупцией.
«Несмотря на заметный прогресс, широко распространенная коррупция продолжает тормозить процесс реформ в Украине, а продолжающийся конституционный кризис представляет собой угрозу способности президента и Верховной Рады проводить реформы», – утверждает докладчик, добавляя, что «олигархи, похоже, восстанавливают политическое влияние», а также необходимо принимать во внимание, что все еще необходимо принять некоторые дополнительные меры, чтобы избежать отката назад, с упором на судебную систему».
В резолюции утверждается, что весь потенциал проводимых реформ не реализуется из-за динамики процесса реформ и связанных с ними институциональными проблемами, а реформы также подрывается внутренней институциональной нестабильностью и противоречиями, отсутствием четких ориентиров, слабым потенциалом, ограниченными ресурсами и внешними факторами, такими, как пандемия COVID-19, а также отсутствием политической решимости принять и обеспечить полную независимость судебных и экономических институтов и недопущение избирательного использования правосудия.
Кроме того, констатируется, основываясь на недавнем отчете Офиса Комиссара ООН по вопросам прав человека, что в Украине отсутствует прогресс в уголовном производстве серьезных нарушений прав человека, предположительно, совершенных военнослужащими украинских Вооруженных сил, а также задержка и недостаточный прогресс в расследовании преступлений, связанных с Майданом.
Есть ссылка и на недавний отчет Transparency International, в соответствии с которым восприятие коррупции в Украине снизилось до уровня 2017 года.
Вместе с тем, также принимается во внимание тот факт, что поддержка модернизации, деолигархизации, реформ и борьбы с коррупцией все еще очень высока среди украинских граждан, и эти ожидания должны быть оправданы без дальнейших проволочек.
Отдельно зафиксирована общая ситуация в сфере безопасности, которая ухудшает ситуацию в стране в целом. Независимость, суверенитет и территориальная целостность Украины в пределах ее международно признанных границ, а также ее способность проводить необходимые экономические и социальные реформы все еще серьезно подрываются целенаправленными кампаниями дезинформации, кибератаками и другими гибридными угрозами, а также из-за неурегулированного конфликта на востоке страны, вызванного продолжающейся российской военной агрессией и оккупацией значительных частей Донецкой и Луганской областей, а также продолжающейся незаконной оккупацией и аннексией Россией Автономной Республики Крым и города Севастополь, которые ухудшают ситуацию с правами человека и представляют собой препятствие на пути повышения благосостояния, стабильности и роста страны.
В этой связи также напоминается и о позиции ЕС, который решительно осудил продолжающуюся агрессию России против Украины, включая незаконную аннексию Крыма и Севастополя в нарушение ее суверенитета и территориальной целостности, установил и будет продолжать политику их непризнания и продолжает применять ограничительные меры против физических и юридических лиц, причастных к этому нарушению международного права.
В резолюции также напомнили о сбитом «в контексте усилий России по подрыву территориальной целостности Украины» МН17, в отношении которого Объединенная следственная группа под руководством Нидерландов подтвердила, что рейс MH17 был сбит с помощью ракеты класса «земля-воздух», поставленной базирующейся в Курске 53-й зенитной бригадой Сухопутных войск России.
Также в резолюции детально речь идет о войне на востоке Украины, с упоминанием количества убитых, временно перемещенных, содержащихся в тюрьмах украинцев, о гуманитарном кризисе, об ухудшении ситуации с правами человека как на востоке, так и на Крымском полуострове, преследовании крымских татар по политическим мотивам.
Упоминается также ситуация со свободой прессы, необходимостью «ослабить жесткую хватку олигархов над СМИ, поощрить редакционную независимость и бороться с безнаказанностью за преступления насилия против журналистов».
«ЕП сожалеет о том, что политический климат в стране ухудшился, когда запугивание, язык вражды и политическое давление широко используется в политических целях; настоятельно призывает власти решительно осудить и запретить деятельность экстремистских и разжигающих ненависть групп и веб-сайтов, таких, как Миротворец, которые создают напряженность в обществе и неправомерно используют личные данные сотен людей, включая журналистов, политиков и членов групп меньшинств», – говорится в резолюции.
Кроме того, затронуты ситуации с гендерным равноправием, ЛГБТИ и ромами. «Реализация Соглашения об ассоциации в социальной сфере остается неудовлетворительной, поскольку Украина ратифицировала основные международные инструменты, но по-прежнему не выполняет их», – подчеркивается в документе.
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