Суд отменил переименование Московского проспекта на проспект Бендеры в Киеве
Городские власти Киева и общественные организации уже несколько лет судятся из-за переименования Московского проспекта в проспект Бандеры.
Окружной административный суд Киева отменил решение Киевсовета, которым в 2016 году были переименованы несколько улиц.
В частности, суд отменил решение о переименовании улицы Суворова в улицу Михайла Омеляновича-Павленко и Московского проспекта в проспект Степана Бандеры.
Решение принято по иску организации Общественный контроль и порядок.
Новости по теме
Накануне водитель такси, по данным МВД, уснул за рулем и въехал в остановку с людьми – двое погибли.
Полиции удалось установить личности преступников, обвинительный акт в отношении одного из них направлен в Печерский районный суд Киева.
Аферистка настолько нагло себя вела, что у покупателя даже не возникло сомнений, что она продает собственное авто.