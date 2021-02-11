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Главная » Украина » Общество
14:30 11 Февраля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Суд отменил переименование Московского проспекта на проспект Бендеры в Киеве

Городские власти Киева и общественные организации уже несколько лет судятся из-за переименования Московского проспекта в проспект Бандеры.

Окружной административный суд Киева отменил решение Киевсовета, которым в 2016 году были переименованы несколько улиц.

В частности, суд отменил решение о переименовании улицы Суворова в улицу Михайла Омеляновича-Павленко и Московского проспекта в проспект Степана Бандеры.

Решение принято по иску организации Общественный контроль и порядок.

Источник:
Тэги: Киев, суд, московский проспект, проспект бендеры

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