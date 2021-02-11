Женщина нашла в своем сарае расчлененное тело

Вместе с пенсионеркой проживал ее 43-летний внук, который ранее отбывал срок за совершение тяжкого преступления.

В Лисичанске Луганской области пенсионерка обнаружила в своем сарае мешок с частями человеческого тела. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Луганской области.

«9 февраля полицейские приехали на вызов по поводу домашнего насилия. Якобы между 89-летней женщиной и ее внуком произошел конфликт», – говорится в сообщении.

Во время отработки вызова, пенсионерка рассказала полицейским, что никакого конфликта с внуком нет, а причина вызова в том, что она обнаружила в сарае мешок с фрагментами человеческого тела.

Полицейские установили, что вместе с женщиной проживает ее 43-летний внук, неоднократно судимый, который в 2018 году освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за совершение тяжкого преступления.

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