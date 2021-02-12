«Бавария» выиграла свой второй в истории клубный ЧМ по футболу

Мюнхенская «Бавария» со счетом 1:0 победила мексиканский «Тигрес» в финале и стала новым чемпионом мира по футболу среди клубов.

Немецкий клуб имел игровое преимущество по ходу всего поединка и мог забить задолго до того, как ему это удалось во втором тайме.

Уже на 6-й минуте отличиться мог Левандовски, но у него не вышел удар, после чего на 18-й минуте гол забил Киммих, однако арбитр отменил взятие ворот из-за офсайда.

Незадолго до перерыва Сане угодил в перекладину, а в начале второй половины матч Гнабри совсем немного не попал в рамку дальним ударом.

В итоге автором единственного гола стал Бенжамен Павар. Это взятие ворот было сперва отменено арбитром, однако после просмотра видеоповтора тот изменил свое решение.

В оставшееся время у «Тигреса» был момент, чтобы отыграться, который упустил Жиньяк.

«Бавария» выиграла свой второй Клубный чемпионат мира после успеха в 2013 году. Это шестой ее трофей за год после титула чемпиона Германии, Кубка Германии, Лиги чемпионов, Суперкубка Германии и Суперкубка УЕФА.

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