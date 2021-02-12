В Кривом Роге 28-летняя девушка зарезала сожителя во время движения авто

Сначала пассажирка утверждала, что водитель сам ранил себя ножем в шею.

В Кривом Роге на одной из улиц Долгинцевского района легковой автомобиль врезался в столб. За рулем нашли зарезанного водителя, сообщает управление Нацполиции в Днепропетровской области сегодня в пятницу, 12 февраля.

Женщина-пассажир утверждала, что водитель во время езды ранил себя ножом в шею. Но характер и количество повреждений на теле мужчины не свидетельствовали о самоубийстве.

«Как было установлено, во время движения в автомобиле между женщиной и ее сожителем произошел конфликт, во время которого злоумышленница ножом нанесла мужчине многочисленные удары в шею. 27-летний водитель умер за рулем, а подозреваемая, чтобы скрыть свою причастность к преступлению, всем сообщила о его самоубийстве», – рассказали в полиции.

Правоохранители допросили 28-летнюю пассажирку, и она призналась в содеянном. Девушку задержали.

Возбуждено уголовное производство по статье об умышленном убийстве (ч.1 ст.115 УК Украины) (убийство). Задержанной грозит до 15 лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей.

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