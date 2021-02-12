НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Наука и Техника
19:15 12 Февраля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Украина планирует запустить спутник с помощью Илона Маска

Сейчас решается, возможно ли это с помощью SpaceX.

Украина планирует в конце года запустить спутник Сич 2-30 (2-1) с помощью компании американского бизнесмена Илона Маска SpaceX. Об этом рассказал вице-премьер – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский в интервью на телеканале Первый деловой.

«У нас реально есть окно запустить аппарат в декабре с помощью иностранного оператора – в данном случае SpaceX, с которым мы сейчас сотрудничаем с точки зрения совместимости аппарата с ракетой-носителей», – сказал он, напомнив, что это инициатива президента.

Уруский уточнил, что вскоре будет понятно, возможно ли совместить украинский спутник с ракетоносителем SpaceX.

Он отметил, что спутник уже практически готов. «Он требует конечного анализа и эксплуатационных проверок технической готовности к запуску», – пояснил он.

Вице-премьер напомнил, что последний раз дистанционный спутник зондирования земли Украина запускала 10 лет назад, поэтому запуск нового спутника будет выдающимся событием.

Источник:
Тэги: Илон Маск, SpaceX, украинский спутник

Новости по теме

SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink

Первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9 совершила управляемую вертикальную посадку на морскую платформу Of Course I Still Love You.

SpaceX вывела на орбиту еще 60 спутников Starlink

При этом запуске первую ступень Falcon 9 использовали в седьмой раз, чего раньше никогда не делали.

Запуск пилотированного корабля Илона Маска не состоялся

Запуск космического корабля Crew Dragon компании SpaceX отложен из-за погодных условий.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты