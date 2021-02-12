Украина планирует запустить спутник с помощью Илона Маска

Сейчас решается, возможно ли это с помощью SpaceX.

Украина планирует в конце года запустить спутник Сич 2-30 (2-1) с помощью компании американского бизнесмена Илона Маска SpaceX. Об этом рассказал вице-премьер – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский в интервью на телеканале Первый деловой.

«У нас реально есть окно запустить аппарат в декабре с помощью иностранного оператора – в данном случае SpaceX, с которым мы сейчас сотрудничаем с точки зрения совместимости аппарата с ракетой-носителей», – сказал он, напомнив, что это инициатива президента.

Уруский уточнил, что вскоре будет понятно, возможно ли совместить украинский спутник с ракетоносителем SpaceX.

Он отметил, что спутник уже практически готов. «Он требует конечного анализа и эксплуатационных проверок технической готовности к запуску», – пояснил он.

Вице-премьер напомнил, что последний раз дистанционный спутник зондирования земли Украина запускала 10 лет назад, поэтому запуск нового спутника будет выдающимся событием.

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