В США в массовое ДТП из-за непогоды: в аварию попали сразу более 100 автомобилей

В северо-восточной части штата Техас произошло массовое ДТП. Из-за непогоды на скоростной трассе в аварию попали сразу 130 автомобилей. По предварительным данным, причиной инцидента стало обледенение трассы, сообщает NBC News.

В аварию помимо легковых машин попали несколько грузовиков.

Как рассказал представитель местных экстренных служб, авария произошла в темное время суток после ледяного дождя, который обрушился на штат. По данным The Dallas Morning News, после аварии 65 человек были доставлены в больницы. Среди пострадавших было много медицинских работников, которые возвращались после смены домой. Жертвами аварии стали шесть человек.

«Это настоящая катастрофа для нашего города», — заявил представитель пожарной службы Форт-Уэрта Майк Дривдал.

Для ликвидации последствий ДТП на место инцидента прибыло 26 автомобилей пожарных, 80 полицейских машин и 13 скорых. Для эвакуации водителей и пассажиров разбитых машин также понадобилось вызывать несколько автобусов.

Pileup in Fort Worth this morning. Stay safe out there y’all. Roads are going to be dangerous for the next week. pic.twitter.com/U3Hcy2iCIN

— Hermilo Gonzalez (@Morocazo) February 11, 2021