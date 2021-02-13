Минэкономики спрогнозировало рост ВВП Украины более чем на 7%

Но в первом квартале 2021 года ожидается сохранение негативной динамики ВВП с учетом последствий введенного в январе локдауна

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства прогнозирует, что рост экономики в апреле-июне 2021 года превысит 7% после спада в январе-марте этого года.

Об этом говорится в «Обзоре экономической активности 2020 года».

«В первом квартале 2021 года ожидается сохранение негативной динамики ВВП с учетом последствий введенного в январе локдауна», – говорится в документе.

По оценкам министерства, падение промышленности в 2020 году составляет 5,2%, транспортной отрасли – на 14,2%, тогда как рост строительства оценивается в 4%, торговли – 4,7%.

В общей сложности сводный индекс производства (ЭКО) по сравнению с 2019 годом просел в прошлом году на 4,4%, а ВВП – на 4,2%, оценивает министерство.

В разрезе основных промышленных групп товаров наиболее негативное влияние ощутили инвестиционные виды деятельности, в частности, в производстве инвестиционных товаров наблюдалось падение на 21,6%. В то же время производство товаров промежуточного потребления сократилось лишь на 4,1%, товаров группы «энергия» – на 2,7%, потребительских товаров краткосрочного потребления – на 2,2%, потребительских товаров длительного потребления – на 2,1% за счет больших возможностей адаптации к сложным условиям, а также поддержки государства.

Сокращение производства в прошлом году произошло в перерабатывающей промышленности – на 6,9%, добывающей – 5,2%, поставке электроэнергии, газа и пара – 1,3%, говорится в обзоре. Сельское хозяйство за прошлый год просело на 11,5%. Хотя пандемия на это повлияла в меньшей мере, негативным фактором стали погодные условия.

По итогам 2020 года, объемы производства растениеводческой продукции сократились на 13,9% (+1,8% в 2019 году). При этом производство животноводческой продукции сократилось на 2,6% в 2020 году по сравнению с +0,2% в 2019 году.

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