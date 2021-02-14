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Главная » Мир » Спорт
00:35 14 Февраля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Москве умер легендарный тяжелоатлет Юрий Власов

В субботу, 13 февраля, в Москве в возрасте 85 лет скончался олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Юрий Власов.

«Юрий Власов сделал наибольший вклад в мировой спорт и тяжелую атлетику. Он был ярким примером для подражания и как писатель, и как политик», – так оценил заслуги Власова в интервью РБК-Спорт президент федерации тяжелой атлетики РФ Максим Агапита.

Уроженец Макеевки Власов – первый человек на планете Земля, который поднял более 200 килограммов с помоста над головой. Спортсмен установил 41 рекорд СССР и 31 рекорд мира.

За свою спортивную карьеру Власов завоевал четыре золотые медали чемпионатов мира и шесть побед на континентальных первенствах. Несколько раз устанавливал мировые рекорды.

После завершения спортивной карьеры он профессионально занимался литературной деятельностью. С 1985 по 1987 годы возглавлял Федерацию тяжелой атлетики СССР.

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Тэги: тяжелая атлетика

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