Биткоин установил новый исторический рекорд

Самая популярная криптовалюта — биткоин — побила свой прежний исторический рекорд, установив новый.

Стоимость биткоина составляет теперь 49 265 долларов.

Таким образом, он в ходе торговой сессии вырос в цене на 2,95 процента.

Ранее, 11 февраля сообщалось, что цена достигла 48 399 долларов.

Резкий рост биткоина начался после объявления компанией Tesla о покупке криптовалюты на 1,5 миллиарда долларов и указании, что «в ближайшем будущем» она начнет принимать биткоины в качестве средства оплаты за свои продукты.

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