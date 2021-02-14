Биткоин установил новый исторический рекорд
Самая популярная криптовалюта — биткоин — побила свой прежний исторический рекорд, установив новый.
Стоимость биткоина составляет теперь 49 265 долларов.
Таким образом, он в ходе торговой сессии вырос в цене на 2,95 процента.
Ранее, 11 февраля сообщалось, что цена достигла 48 399 долларов.
Резкий рост биткоина начался после объявления компанией Tesla о покупке криптовалюты на 1,5 миллиарда долларов и указании, что «в ближайшем будущем» она начнет принимать биткоины в качестве средства оплаты за свои продукты.
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Майнинг криптовалюты требует много энергии и требует тяжелых компьютерных вычислений для проверки транзакций.
Криптовалюта превысила рекордную отметку в 38 тысяч долларов, подорожав с начала года на 8 тысяч долларов.
Сейчас общая стоимость рыночной капитализации криптовалюты биткоин равняется более $532 млрд.