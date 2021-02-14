Северный поток-2 готов на 95% – Новак

Российский газопровод будет достроен и не будет простаивать после завершения работ, уверен Новак.

Проект Северный поток-2 построен уже более чем на 95%. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак, пишет ТАСС в воскресенье, 14 февраля.

Новак уверен, что газопровод будет достроен, несмотря на действия США.

«Этот проект полностью соответствует европейскому законодательству. Здесь просто есть такая конкурентная борьба со стороны американских партнеров, которые хотят поставлять свой сжиженный природный газ в Европу, то есть, по сути дела, это нерыночные методы конкуренции. А если говорить о законодательстве, юридической стороне вопроса, этот проект абсолютно законен, соответствует всем требованиям европейского законодательства, поэтому и страны, которые участвуют в нем, они заинтересованы в реализации этого проекта», – добавил он.

Также вице-премьер РФ уверен, что трубопровод не будет простаивать после завершения строительства. «Я не думаю, что есть именно такие риски, потому что, опять же, в этом заинтересованы наши европейские партнеры», – сказал он.