Акции в России 14 февраля: от сердечек до фонариков

Это первые большие собрания с начала года, которые не разогнала полиция.

Сегодня, 14 февраля, в Москве на Арбате в пятнадцатиградусный мороз прошла акция «Цепь солидарности и любви» в знак солидарности с женщинами, которые подвергаются преследованиям за оппозиционную деятельность, в том числе за поддержку Алексея Навального. Около двухсот участниц больше двух часов оставались на улице, вместе держась за белую ленту. Аналогичная акция прошла и в Петербурге. При этом в Москве к участницам пришли активисты прокремлевского движения SERB и «солдаты НАТО».

Идею акции женской солидарности организаторы позаимствовали у активистов в Беларуси – во время летних протестов они неоднократно выстраивались в цепь вдоль дорог в Минске.

Выйти на акцию в Москве участницам предложили с красными элементами в одежде. Толстовку этого цвета Юлия Навальная надела на заседание Симоновского суда, который отправил ее мужа, политика Алексея Навального, в колонию на два с половиной года.

Также 14 февраля по всей России прошла акция «Любовь сильнее страха». После объявления о временной приостановке в организации уличной протестной активности, штаб Алексея Навального предложил акцию в нестандартном формате флешмоба — выйти во двор своего жилого дома и посветить фонариками мобильных телефонов, сопровождая это фото и публикациями в соцсетях.

В Москве сотрудники МВД и ОМОНа, которых вызвали на работу 14 февраля для дежурства на площадях и во дворах, весь день просидели в своих отделах без работы. Как рассказали «Открытым медиа» несколько силовиков, вызванные для усиления участковые ожидали в участках на случай, если кого-то задержат. Омоновцы также провели весь день на базе в ожидании дальнейших указаний, но их не последовало. По данным собеседников «ОМ», в 21:00 силовиков начнут отпускать домой.

В пятницу столичные силовики сообщали «ОМ», что дополнительные силы хотят задействовать для пресечения акций с фонариками, но планы властей, видимо, изменились: задержаний вышедших «посветить» не было ни в Москве, ни в других регионах.

Тэги: Алексей Навальный, «Любовь сильнее страха», Юлия Навльная