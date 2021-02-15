В Египте археологи раскопали самую древнюю пивоварню
В некрополе города Абидос на юге Египта была обнаружена, предположительно, древнейшая «промышленная» пивоварня в истории.
Раскопки проводят американские и египетские специалисты.
Как сообщил глава Высшего совета по делам древностей Мустафа Вазири, пивоварня, вероятно, относится к временам фараона Нармера – основателя I династии Раннего царства (3150 – 2613 гг. до н.э.).
На пивоварне было 40 глиняных котлов для варки пива. Производство разделялось на несколько «цехов». Найдено восемь больших помещений (размером примерно 20 на 2,5 м). В каждом из них было около 40 глиняных резервуаров, в которых нагревали воду с зерном для производства пива.
Американский ученый Мэттью Адамс из Института изящных искусств Нью-Йоркского университета предположил, что пиво было нужно для проведения различных ритуалов, поскольку было обнаружено множество свидетельств такого его использования.
Абидос – город древнего Египта, в настоящее время – археологическая зона в пустыне на западе от Нила, в 450 км к югу от Каира. Абидос с середины IV тысячелетия до н. э. представлял собой важный религиозный центр Древнего Египта и одно из главных мест почитания бога Осириса.
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