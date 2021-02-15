В Microsoft заявили о «крупнейшей кибератаке»
За кибератакой могла стоять Россия, выяснила американская разведка. При этом на выявление всех пораженных систем могут уйти месяцы.
Декабрьская кибератака на Microsoft была «вероятно, самой большой и самой сложной атакой, которую мир когда-либо видел». Об этом заявил президент компании Брэд Смит в интервью телеканалу CBS, сообщает Радио Свобода в понедельник, 15 февраля.
«Когда мы анализировали все, что мы видели в Microsoft, мы спросили себя, сколько инженеров могли работать над этими атаками. И мы пришли к ответу, что это, конечно, более 1000″, – сказал Смит.
При этом согласно данным разведки США, за кибератакой, нарушившей работу сетей правительства и частных компаний в США и многих других стран, могла стоять Россия.
В свою очередь эксперты по кибербезопасности заявили, что на выявление всех пораженных систем могут уйти месяцы.
В то же время Россия отрицает причастность к кибератакам.
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