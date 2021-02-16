В украинском футболе случился громкий расистский скандал

В матче 14-го тура УПЛ в Запорожье встретились одни из главных претендентов на «бронзу» «Зоря» и «Десна». Концовку матча омрачил расистский скандал.

Луганский клуб, выступающий в роли номинальных хозяев, одержал минимальную победу – 2:1.

В конце матча после фола на игроке «Зари» Шахабе Захеди в трансляцию попала фраза, которая прозвучала со стороны скамейки запасных «Десны».

«Уродов набрали черножопых», – сказано было четко, громко и выразительно.

«Заря» не оставила без внимания этот эпизод. Генеральный директор Станислав Оганов заявил, что луганский клуб будет разбираться с этой ситуацией.

«В понедельник будем обращаться в комитет этики и честной игры УАФ. Мы сейчас выясняем, кем эти слова были сказаны. И в дальнейшем будем писать письма в комитет этики. Это очень неприятный инцидент. Никому не позволено оскорблять ни футболистов, ни других людей, ни соперников. Нужно уметь достойно проигрывать», – отметил Оганов.

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