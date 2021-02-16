ВТО впервые возглавила женщина

Нигерийка Нгози Оконджо-Ивеала назначена руководителем Всемирной торговой организации, сообщает пресс-служба ВТО.

«Доктор Оконджо-Ивеала вошла в историю как первая женщина и первая африканка, которая возглавила ВТО», – говорится в сообщении.

Срок его полномочий начинается 1 марта 2021.

Оконджо-Ивеала ранее работала в сфере финансов, а не торговли. В 2003-2006 и 2011-2015 годах она возглавляла министерство финансов Нигерии, а между этим была управляющим директором Всемирного банка.

В 2009 году она приезжала в Украину и встречалась с тогдашним лидерами государства Виктором Ющенко и Юлией Тимошенко.

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