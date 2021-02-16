В Индии в канал упал автобус: 40 погибших
Водитель и еще семь пассажиров смогли спастись.
Переполненный автобус съехал с моста и рухнул в канал. Водитель и еще семь пассажиров смогли спастись. Семьям погибших выплатят компенсации.
В индийском штате Мадхья-Прадеш автобус с пассажирами рухнул в канал Шарда. В салоне находилось 60 человек, по меньшей мере 40 их них погибли, пишет ABC News.
Согласно предварительным данным, водитель автобуса потерял управление. Сам водитель и еще семь человек смогли выбраться из автобуса и выплыть на берег.Уже известно о 40 погибших. Спасательные работы продолжаются.
Премьер-министр Нарендра Моди назвал аварию «ужасающей» и выразил соболезнования родным погибших. Он также заявил, что семьи пострадавших в ДТП получат компенсации.
Согласно данным полиции, ежегодно в Индии в ДТП гибнут более 110 тысяч человек – из-за неосторожного вождения, плохого состояния дорог и старых автомобилей.
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