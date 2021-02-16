СБУ задержала командира РДГ «ЛНР»
Контрразведка спецслужбы задержала командира разведывательно-диверсионной группы подразделения «ЛНР».
В Одесской области контрразведчики СБУ задержали командира разведывательно-диверсионной группы одного из подразделений «ЛНР». Об этом сообщил пресс-центр СБУ.
«По данным следствия, уроженец Луганщины в 2014 году участвовал в захвате Управления СБУ в Луганской области и обеспечивал его «охрану», – говорится в сообщении.
Сообщается, что фигурант впоследствии участвовал в боевых действиях против сил АТО/ООС в составе так называемого «3-го Станично-Луганского батальона ВДВ ДШБ» в качестве командира разведывательно-диверсионной группы
Злоумышленник был задержан по прибытии на подконтрольную украинской власти территорию для выполнения разведывательных задач относительно украинских военных объектов.
Гражданину Украины сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
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