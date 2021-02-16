СБУ задержала командира РДГ «ЛНР»

В Одесской области контрразведчики СБУ задержали командира разведывательно-диверсионной группы одного из подразделений «ЛНР». Об этом сообщил пресс-центр СБУ.

«По данным следствия, уроженец Луганщины в 2014 году участвовал в захвате Управления СБУ в Луганской области и обеспечивал его «охрану», – говорится в сообщении.

Сообщается, что фигурант впоследствии участвовал в боевых действиях против сил АТО/ООС в составе так называемого «3-го Станично-Луганского батальона ВДВ ДШБ» в качестве командира разведывательно-диверсионной группы