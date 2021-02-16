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16:00 16 Февраля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

На Донбассе задержали «мушкетера-контрабандиста»

За содействие в перемещении рапир мужчина предложил пограничнику взятку в размере 10 тысяч гривен.

Украинские пограничники задержали на КПВВ Станица Луганская 40-летнего мужчину, который пытался ввезти из неподконтрольной части Луганской области более 800 клинков фехтовальных рапир. Об этом сообщает Госпогранслужба во вторник, 16 февраля.

«За содействие в перемещении данного товара украинец предложил пограничнику 10 тысяч гривен неправомерного вознаграждения, поскольку такой спортивный товар запрещено перемещать через линию разграничения», – говорится в сообщении.

По даннму факту продолжаются следственные действия. Также указано, что стоимость фехтовального инвентаря предварительно оценили в сумму свыше 300 тысяч гривен.

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Тэги: контрабанда, Донбасс, задержание, кпвв, пограничиники

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