На Донбассе задержали «мушкетера-контрабандиста»
За содействие в перемещении рапир мужчина предложил пограничнику взятку в размере 10 тысяч гривен.
Украинские пограничники задержали на КПВВ Станица Луганская 40-летнего мужчину, который пытался ввезти из неподконтрольной части Луганской области более 800 клинков фехтовальных рапир. Об этом сообщает Госпогранслужба во вторник, 16 февраля.
«За содействие в перемещении данного товара украинец предложил пограничнику 10 тысяч гривен неправомерного вознаграждения, поскольку такой спортивный товар запрещено перемещать через линию разграничения», – говорится в сообщении.
По даннму факту продолжаются следственные действия. Также указано, что стоимость фехтовального инвентаря предварительно оценили в сумму свыше 300 тысяч гривен.
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Задержанный сотрудничает со следствием и дает показания о причастности России к оккупации отдельных районов Донбасса, отметили в СБУ.
По факту пропуск осуществляется только через КПВВ Станица Луганская, остальные заблокированы сепаратистами.
На линии разграничения работать будет только пункт пропуска Еленовка в Донецкой области и только два дня в неделю.