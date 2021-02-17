ВОЗ отмечает снижение смертности от коронавируса в мире

Количество смертельных случаев COVID-19 в мире за предыдущую неделю снизилось на 10%, тогда как число инфицированных – на 16%.

«На прошлой неделе было зарегистрировано 2,7 миллиона новых случаев, что на 16% меньше, чем на предыдущей неделе. <…> На прошлой неделе было зарегистрировано 81 000 новых смертей, что на 10% меньше по сравнению с предыдущей неделей», – уточнили во Всемирной организации здравоохранения.

Так, согласно еженедельному бюллетеню, особенно заметно снижение заболеваемости и смертности в Африке (на 20% и 21% соответственно), Западно-Тихоокеанском регионе (на 20% и 13%), Европе (на 18% и 19%), а также в Северной и Южной Америке (на 16% и 2%).

При этом за семь дней больше всего новых случаев инфицирования и смертей от коронавируса зафиксировано в Северной и Южной Америке (свыше 1,3 миллиона и более 44 тысяч соответственно), Европе (свыше 968 тысяч и более 33 тысяч) и Восточном Средиземноморье (свыше 170 тысяч и более 2,5 тысячи).

Среди стран мира лидерами по приросту зараженных являются США (более 673 тысяч новых случаев за неделю), Бразилия (свыше 318 тысяч), Франция (более 127 тысяч), Россия (свыше 104 тысяч) и Британия (более 97 тысяч).

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