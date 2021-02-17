Жена Ким Чен Ына появилась на публике впервые за год

В последний раз ее видели на людях в январе 2020 года.

Жена главы Северной Кореи Ли Соль Чжу впервые за год появились на публике. Ее фотографии опубликовала государственная пресса КНДР, сообщает Reuters в среду, 17 февраля.

Фотографии появились в официальной газете Рабочей партии Родонг Синмун. На них Ли вместе с мужем на концерте в Пхеньяне.

«Ли часто сопровождала Ким Чен Ына на значительных общественных мероприятиях, однако ее не видели с января прошлого года, что вызвало слухи о состоянии его здоровья и возможной беременности», – пишет Reuters.

Как указывает издание, ни один человек на опубликованных снимках не носит масок и не соблюдает дистанцию, в отличие от предыдущих фотографий.

«Северная Корея не подтвердила ни одного случая COVID-19, однако Национальная разведывательная служба Южной Кореи заявили, что не может исключать вспышку болезни, поскольку КНДР поддерживала активные контакты с Китаем, где возник вирус до того, как закрыла границы в начале прошлого года», – сказано в материале.

Ранее Ли избегала участия в общественных мероприятиях во избежание инфицирования COVID-19, однако вместе с детьми чувствовала себя все время хорошо.

«Разведка считает, что Ли и Ким имеют трех детей, о которых известно мало», – добавляет агентство.

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