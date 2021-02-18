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01:29 18 Февраля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Надаль сенсационно вылетел с Australian Open

В 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии вторая ракетка мира Рафаэль Надаль уступил представителю Греции Стефаносу Циципасу.

За долгую карьеру 34-летнего испанца это лишь третий раз, когда он уступил матч, в котором ему удалось выиграть две первые партии.

Впервые камбэк против него сделал Роджер Федерер в финале турнира в Майами 2005 года, а затем на US Open-2015 Надаль уступил итальянцу Фабио Фоньини.

За право сыграть в финале Australian Open-2021 Циципас сразится с россиянином Даниилом Медведевым.

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Тэги: теннис, Australian Open, Рафаэль Надаль

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