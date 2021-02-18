Надаль сенсационно вылетел с Australian Open
В 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии вторая ракетка мира Рафаэль Надаль уступил представителю Греции Стефаносу Циципасу.
За долгую карьеру 34-летнего испанца это лишь третий раз, когда он уступил матч, в котором ему удалось выиграть две первые партии.
Впервые камбэк против него сделал Роджер Федерер в финале турнира в Майами 2005 года, а затем на US Open-2015 Надаль уступил итальянцу Фабио Фоньини.
За право сыграть в финале Australian Open-2021 Циципас сразится с россиянином Даниилом Медведевым.
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